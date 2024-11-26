Сотни молодых людей в течение вторника, 26 ноября, собрались в нескольких городах Румынии в знак протеста против победы в первом туре президентских выборов ультраправого независимого кандидата Келина Джорджеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В Яссах, что на востоке Румынии, сотни людей вышли на центральную площадь с картонными плакатами, где было написано в частности "Мы не повторяем историю. Мы хотим демократии" и „Мы за НАТО".

Фото: Digi24

Они также скандировали "Молодежь хором кричит тебе: "Не голосуй за диктатора" и „Страна, как на улице, не может быть легионерской", ссылаясь на название ультранационалистического движения, действовавшего в Румынии после Первой мировой войны и в годы Второй.

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В Тимишоаре сотни молодых людей несли плакаты с надписями "Демократия, а не воровство!" и выкрикивали лозунг декабрьской революции 1989 года: "Сегодня в Тимишоаре, завтра по всей стране".

Десятки людей также собрались перед префектурой города Констанца и протестовали против Джорджеску, скандируя "Народ не хочет тебя, мы не будем за тебя голосовать" и "Моя Румыния – не твой легион".

Подобные акции, как указывает Digi24, прошли в Бухаресте и нескольких других городах страны. Их участники скандировали лозунги в поддержку демократии, НАТО и Европы и против экстремизма, таким образом указывая на взгляды Джорджеску.

Келин Джорджеску – независимый кандидат, который неожиданно занял первое место в первом туре – является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Считается, что его популярность, которую не фиксировали социологи, обеспечила кампания в TikTok.

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