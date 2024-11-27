Макрон привітав перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою"

Президент Франції Емманюель Макрон привітав досягнення домовленості про перемир’я між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", що діє на території Лівану, після кількох місяців активної фази війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Макрон заявив, що домовленість має "відкрити нову сторінку" для Лівану і наголосив, що це має перспективи створити безпеку для ізраїльтян і ліванців, відновити суверенітет Лівану та почати його відбудову з підтримкою міжнародних партнерів.

Je tenais à saluer l’accord de cessez-le-feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. pic.twitter.com/0vHbMBLOFe Реклама: November 26, 2024

Він додав, що Франція активно сприятиме реалізації домовленості.

Водночас французький президент нагадав, що бойові дії у секторі Гази все ще тривають, та закликав до звільнення заручників, забезпечення пропуску гуманітарної допомоги та роботи над політичним розв’язанням конфлікту зі створенням двох держав.

Нагадаємо, 26 листопада Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, яке набуло чинності у ніч на середу.

Найгарячіша фаза війни між Ізраїлем і "Хезболлою" тривала з вересня 2024 року, коли Ізраїль почав активні удари по території Лівану у рамках боротьби з угрупованням. Більш обмежені бойові дії велися ще з жовтня 2023 року.

За останній час на півдні Лівану неодноразово потрапляли під обстріл члени миротворчої місії ООН, так постраждали фінські та італійські миротворці.