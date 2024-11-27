Байден оголосив про перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, яке набуло чинності у ніч на середу.

Про угоду напередодні повідомив президент США Джо Байден, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, що ізраїльські війська почали наземне вторгнення до Лівану майже два місяці тому у відповідь на майже річні ракетні обстріли з боку "Хезболли".

"Сьогодні у мене є хороші новини з Близького Сходу. Я щойно розмовляв з прем'єрами Ізраїлю і Лівану, і радий повідомити, що їхні уряди прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", – оголосив президент США.

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Він подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за його партнерство в досягненні перемир’я.

Згідно з досягнутою сьогодні угодою, перемир’я настало о 4:00 ранку за місцевим часом. Припинення бойових дій, за словами Байдена, повинне стати постійним.

"Тому, що залишилося від "Хезболли" та інших терористичних організацій, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю", – сказав Байден.

Ізраїль поступово виведе свої сили протягом 60 днів. Армія Лівану візьме під контроль територію біля свого кордону з Ізраїлем, щоб гарантувати, що "Хезболла" не відновить там свою інфраструктуру, повідомив президент США.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у соцмережі X (Twitter), що угода є "кульмінацією зусиль, які вживалися протягом багатьох місяців з ізраїльською та ліванською владою в тісній співпраці зі Сполученими Штатами".

Нагадаємо, 16 листопада фінські миротворці потрапили під обстріл на півдні Лівану.

Також нещодавно зазнали поранень четверо італійських військових на базі миротворчих сил місії ООН на півдні Лівану.