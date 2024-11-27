Макрон приветствовал перемирие между Израилем и Хезболлой

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал достижение договоренности о перемирии между Израилем и группировкой "Хезболла", действующей на территории Ливана, после нескольких месяцев активной фазы войны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Макрон заявил, что договоренность должна "открыть новую страницу" для Ливана и подчеркнул, что это имеет перспективы создать безопасность для израильтян и жителей Ливана, восстановить суверенитет Ливана и начать его восстановление с поддержкой международных партнеров.

Он добавил, что Франция будет активно способствовать реализации договоренности.

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В то же время французский президент напомнил, что боевые действия в секторе Газа все еще продолжаются, и призвал к освобождению заложников, обеспечению пропуска гуманитарной помощи и работе над политическим решением конфликта с созданием двух государств.

Напомним, 26 ноября Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на среду.

Самая горячая фаза войны между Израилем и "Хезболлой" продолжалась с сентября 2024 года, когда Израиль начал активные удары по территории Ливана в рамках борьбы с группировкой. Более ограниченные боевые действия велись еще с октября 2023 года.

За последнее время на юге Ливана неоднократно попадали под обстрел члены миротворческой миссии ООН, так пострадали финские и итальянские миротворцы.