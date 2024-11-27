Прем'єр Франції закликав депутатів не голосувати за недовіру уряду: "Все дуже серйозно"

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє закликав депутатів утриматися від голосування за недовіру уряду, наголошуючи, що це зірвало б ухвалення бюджету у ситуації, коли країні потрібно вирішувати проблему з боргом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барньє зауважив, що якщо крайні ліві, крайні праві і частина соціалістів та "Зелених" об’єднали б голоси і висловили недовіру уряду, це зірвало б ухвалення бюджету на 2025 рік.

"Тоді нас чекає "шторм", серйозна турбулентність на фінансових ринках", – наголосив він.

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Барньє вчергове повторив, що можливо застосує спеціальне положення конституції, яке дозволяє затверджувати проєкти без розгляду у парламентській залі – в обмін на голосування за довіру уряду – тому що вважає за необхідне реалізувати визначені ним кроки для зменшення дефіциту бюджету.

"Ми вже і так запозичуємо за дуже високими процентними ставками, які ми зобов’язані поважати, щоб фінансувати наш борг за допомогою китайських або американських інвесторів. Вони вже майже на рівні Греції", – наголосив Барньє.

Він також наголосив, що не планує йти у відставку з власної ініціативи.

Нагадаємо, на початку тижня неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен виступила з новою погрозою припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри після того, як переговори з прем'єр-міністром Мішелем Барньє не змогли задовольнити вимоги її партії щодо бюджетних поступок.

Після того Барньє і Ле Пен зустрілися для перемовин.