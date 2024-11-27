Премьер Франции призвал депутатов не голосовать за недоверие правительству: "Все очень серьезно"

Премьер-министр Франции Мишель Барнье призвал депутатов воздержаться от голосования за недоверие правительству, отмечая, что это сорвало бы принятие бюджета в ситуации, когда стране нужно решать проблему с долгом.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барнье отметил, что если крайне левые, крайне правые и часть социалистов и "Зеленых" объединили бы голоса и выразили недоверие правительству, это сорвало бы принятие бюджета на 2025 год.

"Тогда нас ждет "шторм", серьезная турбулентность на финансовых рынках", – подчеркнул он.

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Барнье в очередной раз повторил, что возможно применит специальное положение конституции, которое позволяет утверждать проекты без рассмотрения в парламентском зале – в обмен на голосование за доверие правительству – потому что считает необходимым реализовать определенные им шаги для уменьшения дефицита бюджета.

"Мы уже и так заимствуем по очень высоким процентным ставкам, которые мы обязаны уважать, чтобы финансировать наш долг с помощью китайских или американских инвесторов. Они уже почти на уровне Греции", – подчеркнул Барнье.

Он также отметил, что не планирует уходить в отставку по собственной инициативе.

Напомним, в начале недели неформальная лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен выступила с новой угрозой прекратить поддержку коалиционного правительства Франции в случае вотума недоверия после того, как переговоры с премьер-министром Мишелем Барнье не смогли удовлетворить требования ее партии относительно бюджетных уступок.

После того Барнье и Ле Пен встретились для переговоров.