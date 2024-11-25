Прем'єр Франції зустрівся з Ле Пен в намаганні врятувати свій уряд

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у понеділок провела переговори з прем'єр-міністром Мішелем Барньє на тлі її погроз повалити його уряд, що може призвести до політичної кризи у Франції.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Місяці політичної напруженості після призначення уряду меншості на чолі з Барньє досягли апогею через бюджет, який має затвердити парламент.

Опозиція з усіх боків засудила бюджет, що змусило Барньє розглянути можливість проштовхувати його за спецпроцедурою без голосування в парламенті.

Реклама:

Однак цей крок може спонукати ультраправе "Національне об'єднання" Ле Пен об'єднатися в альянс з лівим блоком і знайти достатню кількість голосів, щоб повалити уряд Барньє.

Ле Пен прибула до резиденції французького прем'єра вранці, а пізніше в другій половині дня до прем'єра мала завітати лідерка ліворадикальної партії "Нескорена Франція" Матильда Пано.

Переговори відбуваються у той час, як 56-річна Ле Пен перебуває на лаві підсудних за махінації у Європарламенті.

Якщо її визнають винною, вона може отримати тюремне ув'язнення і заборону обіймати державні посади, що позбавить її права брати участь у президентських виборах у 2027 році.

Читайте також: Правий розворот: що обіцяє змінити новий уряд Франції і чого від нього чекати Україні.