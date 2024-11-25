Ле Пен повторно погрожує поваленням французького уряду

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен в понеділок виступила з новою погрозою припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри після того, як переговори з прем'єр-міністром Мішелем Барньє не змогли задовольнити вимоги її партії щодо бюджетних поступок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ле Пен заявила, що після обговорень нічого не змінилося, і що вона не має оптимізму щодо досягнення компромісу щодо законопроєкту про бюджет на 2025 рік.

"Ніщо не виглядає менш визначеним", – сказала вона журналістам.

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Опозиційні партії погрожують повалити уряд Барньє, а він намагається затвердити бюджет, коли його крихка коаліція покладається на партію Ле Пен "Національне об'єднання" для свого виживання.

Уряд намагається вичавити 60 млрд євро економії за рахунок підвищення податків і скорочення витрат, щоб зменшити дефіцит до 5% економічного виробництва в наступному році з понад 6% цього року.

"Національне об'єднання" заявило, що підтримає зусилля з відставки уряду, якщо певні вимоги не будуть виконані. Минулого тижня Ле Пен заявила, що "Нацоб'єднання" виступає проти збільшення податкового навантаження на домогосподарства, підприємців та пенсіонерів, і що поки що ці вимоги не знайшли відображення в бюджетному законопроєкті.

Політичне майбутнє самої Ле Пен також під загрозою, оскільки прокуратура вимагає обов'язкової п'ятирічної заборони на участь у політиці через її ймовірну роль у схемі розкрадання коштів ЄС. Ле Пен заперечує ці звинувачення.

Деякі аналітики припускають, що її юридичні проблеми можуть прискорити реалізацію її планів щодо повалення уряду,

Боротьба Барньє за схвалення бюджету підживлює припущення, що він застосує статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє ухвалювати бюджет в обхід парламенту. Такий крок може спровокувати вотум недовіри уряду.

"Це правда, що ми бачимо дуже мало якості в цьому бюджеті і дуже мало часу для уряду, щоб спробувати підвищити його якість і зменшити його недоліки", – сказала Ле Пен.

У понеділок Барньє також мав зустрітися з іншими політичними лідерами для пошуку компромісу щодо законопроєкту про бюджет. Остаточне голосування щодо бюджету в цілому заплановане на 12 грудня.

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