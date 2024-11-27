Німецький генерал про авіакатастрофу в Литві: Тест для РФ на наші слабкі місця

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що катастрофа вантажного літака DHL в Литві могла бути своєрідним тестом для Росії, щоб дослідити слабкі місця.

Про це він сказав в ефірі ARD, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Щодо катастрофи у Литві Броєр сказав: "Ми пережили подібну ситуацію влітку цього року, і зараз там сталося щось, що вписується в цю схему".

Наприкінці серпня німецькі органи безпеки попередили про "нетрадиційні запалювальні пристрої", які невідомі особи надсилають через постачальників послуг вантажоперевезень. Тоді силовики пов'язали це попередження з інцидентом у логістичному центрі DHL в Лейпцигу, який слугує глобальним хабом компанії.

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У липні там загорілася посилка, відправлена з країн Балтії, яка містила запалювальний пристрій. За результатами розслідування в Литві також були проведені арешти, які на початку місяця підтвердила Генеральна прокуратура у Вільнюсі.

У контексті авіакатастрофи Броєр ствердно відповів на запитання, чи може Росія перевіряти слабкі місця західних країн. За його словами, господар Кремля Владімір Путін створює ситуацію, "яка вже не зовсім мир, але ще не війна", щоб перевірити, як далеко він може зайти.

Слід зазначити, що керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині. Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що через деструктивну поведінку Росії будь-які рідкісні нещасні випадки у Європію тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією.

Детальніше про події 25 листопада читайте у статті: "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.