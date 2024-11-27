Немецкий генерал об авиакатастрофе в Литве: Тест для РФ на наши слабые места

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что катастрофа грузового самолета DHL в Литве могла быть своеобразным тестом для России, чтобы исследовать слабые места.

Об этом он сказал в эфире ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

О катастрофе в Литве Бройер сказал: "Мы пережили подобную ситуацию летом этого года, и сейчас там произошло что-то, что вписывается в эту схему".

В конце августа немецкие органы безопасности предупредили о "нетрадиционных зажигательных устройствах", которые неизвестные лица присылают через поставщиков услуг грузоперевозок. Тогда силовики связали это предупреждение с инцидентом в логистическом центре DHL в Лейпциге, который служит глобальным хабом компании.

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В июле там загорелась посылка, отправленная из стран Балтии, которая содержала зажигательное устройство. По результатам расследования в Литве также были проведены аресты, что в начале месяца подтвердила Генеральная прокуратура в Вильнюсе.

В контексте авиакатастрофы Бройер утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия проверять слабые места западных стран. По его словам, хозяин Кремля Владимир Путин создает ситуацию, "которая уже не совсем мир, но еще не война", чтобы проверить, как далеко он может зайти.

Следует отметить, что руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг считает, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии. В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что из-за деструктивного поведения России любые редкие несчастные случаи в Европе теперь естественно вызывают подозрения, не было ли это диверсией.

Подробнее о событиях 25 ноября читайте в статье: "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.