Удар блискавки серйозно порушив залізничне сполучення у Німеччині

Після удару блискавки в районі Люнебурга в Нижній Саксонії відбуваються значні затримки і скасування рейсів у німецькому залізничному сполученні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Як повідомила Deutsche Bahn, особливо сильно постраждав рух на далекі відстані до Гамбурга та з нього. Тому слід очікувати затримок і скасувань поїздів у всіх міжміських сполученнях.

За словами прессекретаря залізниці, удар блискавки стався у вівторок в районі Дойч-Еверн.

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В результаті скасовані всі швидкісні поїзди ICE між Гамбургом і Мюнхеном через Берлін, Галле/Лейпциг, Ерфурт і Нюрнберг. Також скасовано всі поїзди ICE між Кілем/Любеком/Гамбургом та Мюнхеном. Крім того, скасовано всі поїзди ICE/IC між Штральзундом і Карлсруе та між Гамбургом і Карлсруе.

Аварія призвела до менших обмежень у регіональному транспорті. Однак часткові скасування та затримки все ще трапляються через відставання поїздів та зменшену пропускну спроможність маршруту.

Нагадаємо, на початку осені удар блискавки пошкодив давньоримську арку Костянтина поруч з Колізеєм.

У серпні удар блискавки спричинив розрив повітряної лінії електропередач, що призвело до перерви в електропостачанні трамвайної мережі.