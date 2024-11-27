Удар молнии серьезно нарушил железнодорожное сообщение в Германии

После удара молнии в районе Люнебурга в Нижней Саксонии происходят значительные задержки и отмены рейсов в немецком железнодорожном сообщении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Как сообщила Deutsche Bahn, особенно сильно пострадало движение на дальние расстояния в Гамбург и из него. Поэтому следует ожидать задержек и отмен поездов во всех междугородних сообщениях.

По словам пресс-секретаря железной дороги, удар молнии произошел во вторник в районе Дойч-Эверн.

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В результате отменены все скоростные поезда ICE между Гамбургом и Мюнхеном через Берлин, Галле/Лейпциг, Эрфурт и Нюрнберг. Также отменены все поезда ICE между Килем/Любеком/Гамбургом и Мюнхеном. Кроме того, отменены все поезда ICE/IC между Штральзундом и Карлсруэ и между Гамбургом и Карлсруэ.

Авария привела к меньшим ограничениям в региональном транспорте. Однако частичные отмены и задержки все еще случаются из-за отставания поездов и уменьшенной пропускной способности маршрута.

Напомним, в начале осени удар молнии повредил древнеримскую арку Константина рядом с Колизеем.

В августе удар молнии вызвал разрыв воздушной линии электропередачи, что привело к перерыву в электроснабжении трамвайной сети.