В Латвии задержали двух мужчин за прославление агрессии РФ

В латвийском Даугавпилсе задержали двух человек, которые нарисовали на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В субботу утром жители микрорайона Грива сообщили в полицию, что на нескольких объектах – окне, почтовом ящике, электрощите, трех деревьях, дорожном знаке, проезжей части, заборе, воротах гаража, электрическом столбе и автомобиле – нарисованы буквы V и Z ярко-зеленого цвета.

фото Госполиции Латвии

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали в понедельник мужчин 1995 и 1987 года рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции за другие преступления.

Реклама:

По факту прославления военной агрессии начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Напомним, в начале октября литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".

Также сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.