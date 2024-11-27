У Британії затримали шістьох підозрюваних у зв’язках з курдськими бойовиками

У Лондоні затримали шістьох осіб, підозрюваних у зв’язках з Робітничою партією Курдистану, яка у Британії оголошена терористичною організацією.

Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", про це оголосила поліція Лондона.

Контртерористична поліція затримала у Лондоні чотирьох чоловіків і двох жінок за окремими адресами.

Затриманим – від 23 до 62 років, їх підозрюють у зв’язках з Робітничою партією Курдистану і затримали в межах положень Акту щодо тероризму. У поліції зазначили, що цьому передували ґрунтовне розслідування і "дуже серйозні звинувачення".

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У рамках продовження розслідування тривають обшуки за вісьмома адресами у Лондоні, у тому числі у центрі курдської громади.

У поліції зазначили, що ні про яку загрозу для громадськості на тлі цих арештів не йдеться.

У Туреччині нещодавно змістили та затримали трьох прокурдських мерів, звинувативши у тероризмі.

Одного з мерів муніципалітету на сході Туреччини затримали за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після його перемоги на місцевих виборах.

Турецька поліція у понеділок затримала прокурдського мера муніципалітету Хаккарі, що на південному сході країни, Мехмета Сіддіка Акіса за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після перемоги на місцевих виборах.