У Британії затримали шістьох підозрюваних у зв’язках з курдськими бойовиками
У Лондоні затримали шістьох осіб, підозрюваних у зв’язках з Робітничою партією Курдистану, яка у Британії оголошена терористичною організацією.
Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", про це оголосила поліція Лондона.
Контртерористична поліція затримала у Лондоні чотирьох чоловіків і двох жінок за окремими адресами.
Затриманим – від 23 до 62 років, їх підозрюють у зв’язках з Робітничою партією Курдистану і затримали в межах положень Акту щодо тероризму. У поліції зазначили, що цьому передували ґрунтовне розслідування і "дуже серйозні звинувачення".
У рамках продовження розслідування тривають обшуки за вісьмома адресами у Лондоні, у тому числі у центрі курдської громади.
У поліції зазначили, що ні про яку загрозу для громадськості на тлі цих арештів не йдеться.
У Туреччині нещодавно змістили та затримали трьох прокурдських мерів, звинувативши у тероризмі.
Одного з мерів муніципалітету на сході Туреччини затримали за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після його перемоги на місцевих виборах.
Турецька поліція у понеділок затримала прокурдського мера муніципалітету Хаккарі, що на південному сході країни, Мехмета Сіддіка Акіса за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після перемоги на місцевих виборах.