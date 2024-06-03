У Туреччині арештували прокурдського мера через два місяці після виборів

Турецька поліція у понеділок затримала прокурдського мера муніципалітету Хаккарі, що на південному сході країни, Мехмета Сіддіка Акіса за підозрою у зв'язках із курдськими бойовиками через два місяці після перемоги на місцевих виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ звинуватило Акіса в тому, що він відіграє важливу роль у бойовому угрупованні Робітничої партії Курдистану (PKK).

Джерело в органах безпеки, на яке посилається агентство, повідомило, що правоохоронці провели обшук у будівлі муніципалітету Хаккарі та не пустили туди членів прокурдської партії мера DEM – третьої за величиною в парламенті Туреччини.

Реклама:

"Уряд, який щоразу зазнає поразки від волевиявлення народу, знову вдався до способу, який він знає найкраще: узурпувати волю (народу) та здійснити переворот", – йдеться в заяві політичної сили з приводу арешту Акіса.

Турецька влада звинувачує DEM та її прокурдських попередників у зв'язках з РКК, яка визнана терористичною організацією Туреччиною, Сполученими Штатами та Євросоюзом. Партія раніше заперечувала будь-які зв'язки із РКК.

Раніше Центральна виборча комісія Туреччини все ж визнала перемогу прокурдського кандидата у муніципалітеті Ван Абдулли Зейдана, яку регіональна комісія спершу скасувала.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 31 березня політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також читайте у статті "Туреччина обирає опозицію".