В Британии задержали шесть подозреваемых в связях с курдскими боевиками

В Лондоне задержали шесть человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, которая в Британии объявлена террористической организацией.

Как сообщает BBC, пишет "Европейская правда", об этом объявила полиция Лондона.

Контртеррористическая полиция задержала в Лондоне четырех мужчин и двух женщин по отдельным адресам.

Задержанным – от 23 до 62 лет, их подозревают в связях с Рабочей партией Курдистана и задержали в рамках положений Акта о терроризме. В полиции отметили, что этому предшествовали основательное расследование и "очень серьезные обвинения".

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В рамках продолжения расследования продолжаются обыски по восьми адресам в Лондоне, в том числе в центре курдской общины.

В полиции отметили, что ни о какой угрозе для общественности на фоне этих арестов речь не идет.

В Турции недавно сместили и задержали трех прокурдских мэров, обвинив в терроризме.

Одного из мэров муниципалитета на востоке Турции задержали по подозрению в связях с курдскими боевиками через два месяца после его победы на местных выборах.

Турецкая полиция в понедельник задержала прокурдского мэра муниципалитета Хаккари, что на юго-востоке страны, Мехмета Сиддика Акиса по подозрению в связях с курдскими боевиками через два месяца после победы на местных выборах.