У Туреччині змістили та затримали трьох прокурдських мерів, звинувативши у тероризмі

У Туреччині змістили з посад трьох обраних на останніх виборах прокурдських мерів через звинувачення у злочинах, пов’язаних з тероризмом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило про зміщення з посад трьох прокурдських мерів у містах Мардін, Батман і Халфеті на південному сході країни, замість них призначили виконувачів обов’язків від держави.

Цей крок пояснили звинуваченнями і вироками проти мерів за статтями, пов’язаними з тероризмом. Подібні випадки ставалися у Туреччині і раніше.

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Зміщені мери усі були представниками прокурдської Народної партії за рівність і демократію (DEM), що має у парламенті 57 місць.

Минулого тижня у Туреччині затримали голову муніципалітету від Республіканської народної партії (CHP), головної опозиційної сили, звинувативши його у зв’язках із Робітничою партією Курдистану, яка у Туреччині під забороною як терористична організація.

Через цю подію сотні людей вийшли на протести, за затриманого заступився у тому числі опозиційний мер Стамбула.

Влітку у Туреччині за два місяці після місцевих виборів затримали прокурдського мера муніципалітету Хаккарі, що на південному сході країни, заявивши про його зв’язки із курдськими бойовиками.