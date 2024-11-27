У Польщі затримали громадянина Німеччини, який торгував верстатами з Росією

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало німця, який торгував верстатами, що прямували до Росії і використовувалися у виробництві озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Згідно з інформацією, затримання відбулося 20 листопада в Любуському воєводстві.

Громадянину Німеччини винсунули звинувачення в посередництві та експорті товарів подвійного призначення до Російської Федерації в Горжовсько-Великопольській воєводській прокуратурі, яка здійснює нагляд за розслідуванням. За інформацією агентства, він визнав свою провину і добровільно погодився понести покарання.

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Як встановили правоохоронці, через його компанію нелегально постачалися верстати на російські військові заводи, задіяні у виробництві озброєнь.

Його діяльність порушувала закон "Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями і послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримання міжнародного миру і безпеки", повідомляє пресслужба агентства.

Нагадаємо, нещодавно у Штутгарті засудили 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.

Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі встановили, що попри санкції у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.