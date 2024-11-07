У Німеччині підприємця посадили на сім років за продаж верстатів виробнику зброї з РФ

Вищий земельний суд німецького Штутгарта засудив 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За рішенням суду, керуючий директор компанії в Баден-Вюртемберзі порушив Закон про зовнішню торгівлю в кількох випадках. Підсудний не визнав вини під час судового процесу, який тривав кілька місяців.

За попередньою інформацією Федеральної прокуратури, чоловік керував компанією з виробництва і торгівлі сучасними верстатами і мав давні ділові стосунки з російськими виробниками зброї.

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Незважаючи на те, що в 2014 році Європейський Союз запровадив широкі торговельні обмеження через анексію Криму Росією, навесні 2015 року чоловік уклав контракти з російським виробником зброї на поставку загалом шести верстатів. Поставка верстатів була прихована, заявив суд.

В одному випадку вживані верстати були ввезені в Росію через сторонню компанію зі Швейцарії. Інший верстат був експортований через Литву. У кожному випадку чоловік, як стверджується, обманював владу щодо справжньої мети і одержувача верстатів.

"Верстати, які постачав обвинувачений, були вживаними, але справними і призначалися як так звані товари подвійного призначення для серійного виробництва високоточних снайперських гвинтівок на території Росії", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Сам підсудний заробив на злочинах 2,1 мільйона євро. Швейцарська холдингова компанія, яку контролював 56-річний обвинувачений, брала участь у злочинах і заробила близько трьох мільйонів євро. Ця сума була конфіскована Вищим земельним судом, як і прибуток чоловіка від незаконного бізнесу.

Керуючий директор був заарештований у серпні 2023 року на підставі європейського ордера на арешт. Він залишається під вартою.

Вирок суду ще не набув законної сили.

Нещодавно німецькі журналісти-розслідувачі встановили, що попри санкції у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.