В Польше задержали гражданина Германии, который торговал станками с Россией

Агентство внутренней безопасности Польши задержало немца, который торговал станками, которые направлялись в Россию и использовались в производстве вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Согласно информации, задержание произошло 20 ноября в Любушском воеводстве.

Гражданину Германии было предъявлено обвинение в посредничестве и экспорте товаров двойного назначения в Российскую Федерацию в Горжовско-Великопольской воеводской прокуратуре, которая осуществляет надзор за расследованием. По информации агентства, он признал свою вину и добровольно согласился понести наказание.

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Как установили правоохранители, через его компанию нелегально поставлялись станки на российские военные заводы, задействованные в производстве вооружений.

Его деятельность нарушала закон "О внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности, а также для поддержания международного мира и безопасности", сообщает пресс-служба агентства.

Напомним, недавно в Штутгарте приговорили 56-летнего мужчину к семи годам заключения за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки торговым ограничениям.

Кроме того, немецкие журналисты-расследователи установили, что несмотря на санкции в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.