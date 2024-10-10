ЗМІ: Росія отримувала від німецьких компаній обладнання для військових потреб до кінця 2023 року

Попри санкції, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

Про це свідчать дані розслідування німецької телекомпанії SWR, передає "Європейська правда".

У розпорядження телекомпанії потрапили російські митні документи, з яких стало відомо, що до кінця грудня 2023 року в Росію було здійснено понад 300 постачань від німецьких виробників.

Більшість з них – це великі промислові верстати або верстати з ЧПК (числовим програмним керуванням).

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Ці машини, керовані комп'ютером, можуть, наприклад, різати сталь, згинати листовий метал, зварювати металеві деталі в повністю автоматичному режимі.

Телекомпанія зазначила, що радниця Ради економічної безпеки України Олена Юрченко заявила, що 80% верстатів з ЧПК в Росії використовуються у військовому виробництві, а Німеччина є лідером на ринку виробництва цих верстатів, з часткою до 30% в Росії.

Журналісти розповіли, що за допомогою відео− та фотозйомки вдалося з’ясувати, що російські компанії "Парсек", "Камаз", НІР і "Промислові рішення" постачають російським військовим двигуни та деталі для літаків і ракет.

У всіх цих компаніях використовується німецьке обладнання, яке, відповідно до інформації із митних документів, продовжувало надходити й торік. Не виключено, що Росія отримує такі машини й цього року, зазначили журналісти.

Також телекомпанії вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до Росії минулого року, багато з них розташовані в землі Баден-Вюртемберг, традиційному місці машинобудування.

Серед виробників фігурують, зокрема: Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller тощо.

Як стверджують журналісти, близько у двох третинах випадків машини були завезені в Росію через Туреччину: деякі турецькі посередники мають прямі зв’язки з Росією, а деякі були засновані російськими підприємцями.

Виробники, до яких звернулися журналісти, звинувачують посередників, мовляв, що це ті порушували санкційний режим без відома німецьких компаній.

Експерти бачать можливість припинення незаконного експорту в посиленні санкцій і контролю над їх дотриманням.

Компанії насправді можуть не знати, куди потрапляє їхня продукція, але за бажання можуть легко про це дізнатися та вжити відповідних заходів.

Раніше німецький телеканал ARD провів розслідування, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі.

Після цього офіційний Берлін застеріг німецькі компанії від участі у будь-яких російських проєктах на території захопленого міста.

А ще раніше журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі.