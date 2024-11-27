США передали Тернополю допомогу після російського удару

На тлі пошкодження об’єкта критичної інфраструктури у Тернопільській області США направили до Тернополя допомогу задля забезпечення постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Брінк проінформувала, що у той час як Росія атакує Україну ракетами та дронами, США направили до Тернополя:

400 тонн солі для місцевої теплопостачальної компанії;

чотири когенераційні установки для виробництва тепла та електроенергії;

понад 2 800 метрів труб;

два ремонтні автомобілі.

Фото: Х

Фото: Х

Вона акцентувала, що ця допомога спрямована на те, щоб забезпечити постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.

Реклама:

Нагадаємо, напередодні, 26 листопада, російські ударні дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Тернопільській області уночі 26 листопада, а також вдарили по Тернополю.

Тоді у місті на області була критична ситуація з енергопостачанням: працівники Тернопільобленерго розробили графік увімкнення світла у місті, й електроенергію кожній черзі споживачів цієї доби подавали по дві години.

Як повідомляли, під час зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів у вівторок, 26 листопада, сторони обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня. Тоді учасники "підтвердили свою підтримку Україні".

Після удару "Орєшніка" Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від подібних балістичних ракет.