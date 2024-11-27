США передали Тернополю помощь после российского удара

На фоне повреждения объекта критической инфраструктуры в Тернопольской области США направили в Тернополь помощь для обеспечения поставок тепла и воды для домохозяйств и важных объектов.

Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Бринк проинформировала, что в то время как Россия атакует Украину ракетами и дронами, США направили в Тернополь:

400 тонн соли для местной теплоснабжающей компании;

четыре когенерационные установки для производства тепла и электроэнергии;

более 2 800 метров труб;

два ремонтных автомобиля.

Фото: Х

Фото: Х

Посол акцентировала, что эта помощь направлена на то, чтобы обеспечить поставки тепла и воды для домохозяйств и важных объектов.

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Напомним, накануне, 26 ноября, российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры в Тернопольской области ночью 26 ноября, а также ударили по Тернополю.

Тогда в городе на области была критическая ситуация с энергоснабжением: работники Тернопольоблэнерго разработали график включения света в городе, и электроэнергию каждой очереди потребителей в эти сутки подавали по два часа.

Как сообщалось, во время встречи Совета Украина-НАТО на уровне послов во вторник, 26 ноября, стороны обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе. Тогда участники "подтвердили свою поддержку Украины".

После удара "Орешника" Киев обратился к партнерам с просьбой помочь с укреплением противовоздушной обороны для защиты от подобных баллистических ракет.