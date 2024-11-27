Міністр оборони Польщі вбачає свою заслугу у розблокуванні ексгумацій жертв Волинської трагедії

Віцепрем'єр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що розблокування питання ексгумацій жертв Волинської трагедії стало можливим завдяки присутності його партії в коаліції.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш висловив своє задоволення заявою міністрів закордонних справ Польщі і України з приводу ексгумацій. Він стверджував, що це також заслуга Польської селянської партії, яку він очолює.

За його словами, він був першим політиком в уряді, який заявив, що не буде згоди його партії на вступ України до Європейського Союзу, якщо не буде вирішено питання ексгумації та вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.

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"Це була наша ініціатива. Я радий, що і міністр Сікорський, і прем'єр-міністр, разом з усіма нами діяли, щоб досягти цього результату" – додав він.

"Я радий, що саме "Право і справедливість" розпочала ці зусилля, і моя жорстка позиція в цьому питанні мала ефект. Без присутності Польської селянської партії в цій коаліції – на мою думку – ми б не досягли цього", – заявив віцепрем'єр.

"Ми не ставимо це в залежність від гуманітарної чи військової допомоги, а ставимо в залежність від розвитку України чи вступу до ЄС. Для нас це просто важливо. Не можна бути в одній спільноті, якщо ти не відповідаєш таким базовим очікуванням, як вшанування пам'яті тих, хто постраждав від звірячої смерті", – додав він.

У вівторок міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області до плану роботи на 2025 рік, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Про український погляд на ситуацію читайте у статті Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.