Министр обороны Польши видит свою заслугу в разблокировании эксгумаций жертв Волынской трагедии

Вице-премьер Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш считает, что разблокирование вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии стало возможным благодаря присутствию его партии в коалиции.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Косиняк-Камыш выразил свое удовлетворение заявлением министров иностранных дел Польши и Украины по поводу эксгумаций. Он утверждал, что это также заслуга Польской селянской партии, которую он возглавляет.

По его словам, он был первым политиком в правительстве, который заявил, что не будет согласия его партии на вступление Украины в Европейский Союз, если не будет решен вопрос эксгумации и чествования памяти жертв Волынской трагедии.

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"Это была наша инициатива. Я рад, что и министр Сикорский, и премьер-министр, вместе со всеми нами действовали, чтобы достичь этого результата", – добавил он.

"Я рад, что именно "Право и справедливость" начала эти усилия, и моя жесткая позиция в этом вопросе имела эффект. Без присутствия Польской селянской партии в этой коалиции – по моему мнению – мы бы не достигли этого момента", – заявил вице-премьер.

"Мы не ставим это в зависимость от гуманитарной или военной помощи, а ставим в зависимость от развития Украины или вступления в ЕС. Для нас это просто важно. Нельзя быть в одном сообществе, если ты не отвечаешь таким базовым ожиданиям, как почтение памяти тех, кто принял мученическую смерть", – добавил он.

Во вторник министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в план работы на 2025 год, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Об украинском взгляде на ситуацию читайте в статье Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.