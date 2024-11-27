У команді Трампа кажуть про погрози обраним членам його адміністрації

Кілька посадовців, яких майбутній президент США Дональд Трамп обрав для роботи в його адміністрації, стали жертвами "мінувань" і телефонного тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила речниця перехідної команди Трампа Керолайн Левітт.

За словами Левітт, майбутні члени адміністрації Трампа у вівторок ввечері та в середу вранці отримали погрози, серед них – повідомлення про мінування і "свотинг" – неправдиві повідомлення про злочин, аби до будинку людини навідалась поліція.

"Правоохоронці та інші органи влади зреагували швидко, щоб гарантувати безпеку тих, хто став жертвами погроз. Президент Трамп і вся перехідна команда вдячні за їхні швидкі дії", – додала речниця.

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Левітт не уточнила, хто саме був мішенню погроз.

Публічно про це сказала Еліза Стефанік – конгресвумен, призначена Трампом на посаду посла при ООН. За словами Стефанік, вона отримала повідомлення про мінування будинку, а правоохоронці відреагували "з найвищим рівнем професіоналізму".

За інформацією The Guardian, погрози отримав також номінований на посаду глави Пентагону ведучий Fox News Піт Гегсет і колишній конгресмен Метт Гейц, який раніше був кандидатом на посаду генпрокурора США.

Зазначимо, що сам Трамп за час передвиборчої кампанії двічі ставав жертвою замаху.