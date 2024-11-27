В команде Трампа говорят об угрозах избранным членам его администрации

Несколько чиновников, которых будущий президент США Дональд Трамп выбрал для работы в его администрации, стали жертвами "минирований" и телефонного терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-секретарь переходной команды Трампа Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, будущие члены администрации Трампа во вторник вечером и в среду утром получили угрозы, среди них – сообщение о минировании и "свотинг" – ложные сообщения о преступлении, чтобы в дом человека наведалась полиция.

"Правоохранители и другие органы власти среагировали быстро, чтобы гарантировать безопасность тех, кто стал жертвами угроз. Президент Трамп и вся переходная команда благодарны за их быстрые действия", – добавила пресс-секретарь.

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Левитт не уточнила, кто именно был мишенью угроз.

Публично об этом сказала Элиза Стефаник – конгрессвумен, назначенная Трампом на должность посла при ООН. По словам Стефаник, она получила сообщение о минировании дома, а правоохранители отреагировали "с высочайшим уровнем профессионализма".

По информации The Guardian, угрозы получил также номинированный на должность главы Пентагона ведущий Fox News Пит Гегсет и бывший конгрессмен Мэтт Гейц, который ранее был кандидатом на должность генпрокурора США.

Отметим, что сам Трамп за время предвыборной кампании дважды становился жертвой покушения.