США: Північна Корея передасть Росії нові партії балістичних ракет і важку техніку

Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові поставки зброї до Росії, яка буде використана у війні проти України, та закликали Китай вплинути на це для запобігання ескалації конфлікту.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив заступник посла США при Організації Роберт Вуд, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про військову допомогу Росії, Вуд заявив, що минулого року вона отримала від КНДР понад 18 тисяч контейнерів з боєприпасами і пов'язаним обладнанням та "понад 100 балістичних ракет", якими завдавали ударів по українських містах.

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет. У нас також є інформація, що в конфлікті починають використовувати велику кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню походженням з Північної Кореї", – додав посол США.

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За його словами, Росія в обмін на військову допомогу передала Пхеньяну системи протиповітряної оборони, а також паливо, технології та обладнання подвійного призначення.

"У зв'язку з цим ми зазначаємо, що Китай має вплив і можливості, коли йдеться про КНДР, і йому необхідно терміново використати цей вплив, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту", – наголосив Вуд.

КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.