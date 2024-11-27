США: Северная Корея передаст России новые партии баллистических ракет и тяжелую технику

Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки оружия в Россию, которое будет использовано в войне против Украины, и призвали Китай повлиять на это для предотвращения эскалации конфликта.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель посла США при Организации Роберт Вуд, сообщает "Европейская правда".

Говоря о военной помощи России, Вуд заявил, что в прошлом году она получила от КНДР более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанным оборудованием и "более 100 баллистических ракет", которыми наносили удары по украинским городам.

"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет. У нас также есть информация, что в конфликте начинают использовать большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего радиуса действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня происхождением из Северной Кореи", – добавил посол США.

Реклама:

По его словам, Россия в обмен на военную помощь передала Пхеньяну системы противовоздушной обороны, а также топливо, технологии и оборудование двойного назначения.

"В связи с этим мы отмечаем, что Китай имеет влияние и возможности, когда речь идет о КНДР, и ему необходимо срочно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", – подчеркнул Вуд.

КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.