Двоє кандидатів у Румунії просять КС скасувати результат першого туру президентських виборів

Двоє кандидатів на президентських виборах у Румунії звернулися до Конституційного суду з окремими клопотаннями про скасування результатів першого туру.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Звернення надійшли від кандидатів Себастьяна Попеску і Крістіана Тергеша і мають бути розглянуті у четвер.

Попеску просить про скасування результатів першого туру у зв’язку з недоброчесною перемогою ультраправого кандидата Келіна Джорджеску завдяки кампанії у TikTok.

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Він аргументує, що Джорджеску порушив законодавство щодо фінансування виборчої кампанії, приховав свої витрати на кампанію і джерела фінансування та зманіпулював громадською думкою завдяки просуванню своєї кандидатури у TikTok, ймовірно "маючи підтримку з-за кордону з боку деяких державних утворень з метою дестабілізувати ситуацію у Румунії".

"Масштаби "вірусності" відео про Келіна Джорджеску у TikTok не могли виникнути лише через інфлюенсерів та оплачену рекламу, йдеться про пряму підтримку компанії TikTok, офіс якої у Китаї", – вважає Попеску.

Другий кандидат Тергес натомість скаржиться на "неправомірну агітацію" за проєвропейську кандидатку Елену Ласконі, яка вийшла у другий тур, деякими політичними діячами у той час, коли дільниці у західній півкулі ще були відкриті.

Він також згадує ситуацію із Джорджеску, а крім того вимагає перевірити 200 тисяч бюлетенів, визнаних недійсними, які в умовах тісного змагання Ласконі й Чолаку за вихід до другого туру могли мати вирішальне значення.

Румунське законодавство передбачає, що у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проводиться у другу неділю після дати анулювання.

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії просить Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok і можливого неналежного використання платформи, що забезпечило лідерство у першому турі президентських виборів маловідомого ультраправого політика Келіна Джорджеску.

На 28 листопада президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – для обговорення загрози втручання у виборчий процес.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".