Двое кандидатов в Румынии просят КС отменить результат первого тура президентских выборов

Двое кандидатов на президентских выборах в Румынии обратились в Конституционный суд с отдельными ходатайствами об отмене результатов первого тура.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Обращения поступили от кандидатов Себастьяна Попеску и Кристиана Тергеша и должны быть рассмотрены в четверг.

Попеску просит об отмене результатов первого тура в связи с недобросовестной победой ультраправого кандидата Келина Джорджеску благодаря кампании в TikTok.

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Он аргументирует, что Джорджеску нарушил законодательство о финансировании избирательной кампании, скрыл свои расходы на кампанию и источники финансирования и cманипулировал общественным мнением благодаря продвижению своей кандидатуры в TikTok, вероятно "имея поддержку из-за рубежа со стороны некоторых государственных образований с целью дестабилизировать ситуацию в Румынии".

"Масштабы "вирусности" видео о Келине Джорджеску в TikTok не могли возникнуть только из-за инфлюенсеров и оплаченной рекламы, речь идет о прямой поддержке компании TikTok, офис которой в Китае", – считает Попеску.

Второй кандидат Тергес жалуется на "неправомерную агитацию" за проевропейскую кандидатку Елену Ласкони, которая вышла во второй тур, некоторыми политическими деятелями в то время, когда участки в западном полушарии еще были открыты.

Он также вспоминает ситуацию с Джорджеску, а кроме того требует проверить 200 тысяч бюллетеней, признанных недействительными, которые в условиях тесного соревнования Ласкони и Чолаку за выход во второй тур могли иметь решающее значение.

Румынское законодательство предусматривает, что в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проводится во второе воскресенье после даты аннулирования.

Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии просит Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении приложения TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы, что обеспечило лидерство в первом туре президентских выборов малоизвестного ультраправого политика Келина Джорджеску.

На 28 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – для обсуждения угрозы вмешательства в избирательный процесс.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".