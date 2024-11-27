Найвищий безпековий орган Румунії обговорить втручання у вибори

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – для обговорення загрози втручання у виборчий процес.

Таку інформацію поширила пресслужба румунського президента, пише "Європейська правда".

Засідання Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT) відбудеться вдень у четвер, 28 листопада.

"На порядку денному засідання Ради – аналіз можливих ризиків для національної безпеки, спричинених діями державних та недержавних кіберсуб'єктів на деяких об'єктах ІТ-інфраструктури, підтримка виборчого процесу", – йдеться в короткому повідомленні.

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Скликання CSAT відбулось на тлі підозр стосовно фальсифікації президентських виборів у Румунії, а також ролі соцмережі TikTok у перемозі незалежного кандидата Келіна Джорджеску – відомого контроверсійними поглядами – в першому турі.

Для розслідування ролі TikTok до Єврокомісії раніше звернулася Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії.

А очільниця ліберальної політичної групи Європарламенту вимагає від генерального директора TikTok прийти до законодавчого органу ЄС і відповісти на питання про роль соцмережі у виборах президента Румунії.

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