Парламент Грузії, що працює без опозиції, затвердив новий уряд

Парламент Грузії у четвер затвердив уряд на чолі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

Про це повідомив проєкт SOVA, пише "Європейська правда".

За це проголосували 84 депутати зі 150, усі – члени партії влади "Грузинська мрія".

До початку голосування з промовою виступив Іраклій Кобахідзе. Він заявив, що парламентські вибори у жовтні були свого роду "референдумом між війною і миром", і громадськість підтримала мирний розвиток країни.

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"Це був свого роду референдум між аморальною пропагандою і традиційними цінностями, і саме традиційні цінності підтримувало наше суспільство. Це був вибір між поверненням до темного минулого і світлим європейським майбутнім країни, і суспільство в цьому випадку підтримало світле і європейське майбутнє країни", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають результати виборів та хочуть відмовитись від мандатів. Не анонсували такий крок тільки обрані депутати від партії експрем’єра Георгія Гахарії, проте вони також не беруть участі у роботі парламенту.

Прозахідна президентка Саломе Зурабішвілі підкреслила, що не визнає нового парламенту. Проте термін її повноважень завершується, партія влади призначила нові вибори на 14 грудня і вони вперше пройдуть через колегію виборників.

Кандидатом у президенти висунули колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.