Парламент Грузии, работающий без оппозиции, утвердил новое правительство

Парламент Грузии в четверг утвердил правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщил проект SOVA, пишет "Европейская правда".

За это проголосовали 84 депутата из 150, все – члены партии власти "Грузинская мечта".

До начала голосования с речью выступил Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что парламентские выборы в октябре были своего рода "референдумом между войной и миром", и общественность поддержала мирное развитие страны.

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"Это был своего рода референдум между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, и именно традиционные ценности поддерживало наше общество. Это был выбор между возвращением к темному прошлому и светлым европейским будущим страны, и общество в этом случае поддержало светлое и европейское будущее страны", – заявил Кобахидзе.

Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают результаты выборов и хотят отказаться от мандатов. Не анонсировали такой шаг только избранные депутаты от партии экс-премьера Георгия Гахарии, однако они также не участвуют в работе парламента.

Прозападный президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не признает новый парламент. Однако срок ее полномочий завершается, партия власти назначила новые выборы на 14 декабря и они впервые пройдут через коллегию выборщиков. Кандидатом в президенты выдвинули бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.