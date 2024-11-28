Міграція до Британії знизилась на 20% після рекордного зростання

За попередніми даними Управління національної статистики Британії (ONS), чиста міграція до Великої Британії за рік, що минув до червня 2024 року, становила 728 000 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Це на 20% менше порівняно з рекордними 906 000 за рік до червня 2023 року (ця цифра була переглянута в бік збільшення на 166 000 порівняно з початковою оцінкою в 740 000).

Чиста міграція розраховується шляхом віднімання кількості людей, які виїхали з Великої Британії, від кількості людей, які прибули, щоб обчислити збільшення (або зменшення) прибуття.

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За 12 місяців до червня 2024 року, за оцінками, близько 1,2 мільйона людей прибули до Великої Британії, тоді як 479 000, ймовірно, виїхали.

Це порівняно з 1,3 мільйонами осіб, які прибули до Великої Британії за рік до червня 2023 року, і 414 000 осіб, які виїхали.

Падіння чистої міграції відбулося після зміни правил, запроваджених останнім урядом консерваторів.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, водночас державні витрати на систему притулку зросли більш ніж на третину за рік.

У 2022/23 році витрати на притулок у Великій Британії становили 3,95 млрд фунтів стерлінгів. Через рік, у 2023/24, вони зросли до 5,38 млрд фунтів стерлінгів.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.

Британський мовник BBC у жовтні показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш – для цього журналіст видав себе за мігранта.