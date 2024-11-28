Миграция в Британию снизилась на 20% после рекордного роста
По предварительным данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), чистая миграция в Великобританию за год, прошедший до июня 2024 года, составила 728 000 человек.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Это на 20% меньше по сравнению с рекордными 906 000 за год до июня 2023 года (эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения на 166 000 по сравнению с первоначальной оценкой в 740 000).
Чистая миграция рассчитывается путем вычитания количества людей, которые выехали из Великобритании, от количества людей, которые прибыли, чтобы вычислить увеличение (или уменьшение) прибытия.
За 12 месяцев до июня 2024 года, по оценкам, около 1,2 миллиона человек прибыли в Великобританию, тогда как 479 000, вероятно, выехали.
Это по сравнению с 1,3 миллионами человек, прибывших в Великобританию за год до июня 2023 года, и 414 000 человек, которые выехали.
Падение чистой миграции произошло после изменения правил, введенных последним правительством консерваторов.
Согласно данным Министерства внутренних дел, в то же время государственные расходы на систему убежища выросли более чем на треть за год.
В 2022/23 году расходы на убежище в Великобритании составляли 3,95 млрд фунтов стерлингов. Через год, в 2023/24, они выросли до 5,38 млрд фунтов стерлингов.
В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.
Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.