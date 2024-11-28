Миграция в Британию снизилась на 20% после рекордного роста

По предварительным данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), чистая миграция в Великобританию за год, прошедший до июня 2024 года, составила 728 000 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Это на 20% меньше по сравнению с рекордными 906 000 за год до июня 2023 года (эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения на 166 000 по сравнению с первоначальной оценкой в 740 000).

Чистая миграция рассчитывается путем вычитания количества людей, которые выехали из Великобритании, от количества людей, которые прибыли, чтобы вычислить увеличение (или уменьшение) прибытия.

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За 12 месяцев до июня 2024 года, по оценкам, около 1,2 миллиона человек прибыли в Великобританию, тогда как 479 000, вероятно, выехали.

Это по сравнению с 1,3 миллионами человек, прибывших в Великобританию за год до июня 2023 года, и 414 000 человек, которые выехали.

Падение чистой миграции произошло после изменения правил, введенных последним правительством консерваторов.

Согласно данным Министерства внутренних дел, в то же время государственные расходы на систему убежища выросли более чем на треть за год.

В 2022/23 году расходы на убежище в Великобритании составляли 3,95 млрд фунтов стерлингов. Через год, в 2023/24, они выросли до 5,38 млрд фунтов стерлингов.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.