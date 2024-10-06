До Британії через Ла-Манш за день прибули майже 1000 мігрантів – максимум за цей рік

Британія у суботу зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Протягом 5 жовтня до британських берегів причалили 17 човнів, заповнених людьми. Сукупно на них прибули 973 особи, що є найбільшою денною кількістю за 2024 рік.

Попередній денний рекорд року Британія зафіксувала 18 червня, коли прибули 882 особи.

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Нагадаємо, напередодні Франція повідомила про смертельний інцидент у Ла-Манші – на одному з переповнених нелегальних човнів загинули кілька мігрантів, у тому числі мала дитина.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топ-тем в політичному порядку денному Британії.

Неофіційно повідомляли, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам ЄС і допомогла би вирішити проблему з нелегальною міграцією через Ла-Манш.

Франція та Італія домовилися про створення на початку 2025 року підрозділу з обміну розвідданими про мережі незаконного ввезення мігрантів.