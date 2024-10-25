BBC "під прикриттям" показала, як працюють схеми переправляння мігрантів через Ла-Манш

Британський мовник BBC показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш – для цього журналіст видав себе за мігранта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті BBC від 25 жовтня.

Журналіст BBC, що досконало володіє арабською, вигадав собі мігрантську "легенду" та почав цікавитися способами потрапити у Британію, що дозволило йому за п'ять місяців дізнатися, як це працює.

Розслідування з’ясувало, що Німеччина відіграє роль основного "хабу" для контрабандистів, які продають мігрантам човни і рятувальні жилети для небезпечної подорожі. Контрабандисти розкрили, що зберігають плавзасоби на багатьох таємних складах і постійно "граються у хованки" з німецькою поліцією.

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"Повний пакет" для групи мігрантів – надувний човен з мотором та 60 рятувальних жилетів – може коштувати 15 000 євро. Таку ціну поставили двоє учасників схеми з німецького Ессена, через який проходить чимало мігрантів.

Журналіст через WhatsApp вийшов на людей, які пропонували сприяння, та потім зустрівся з одним з них на вокзалі Ессена. Ще дистанційно той показав йому фото нібито надійного нового надувного човна, який захований десь неподалік Ессена. Цей чоловік пояснив особливу роль німецького Ессена міркуваннями "безпеки та логістики", а пильність правоохоронців дещо менша, ніж на півночі Франції.

Потім "мігранту" влаштували у кафе зустріч із головним організатором, під час якої йому довелося відкласти телефон на окремий стіл. Під час неї з’ясувалося, що довкола Ессена є десяток складів з човнами і що періодично вони потрапляють під рейди.

Контрабандисти заявили, що готові за 3-4 години перекинути човен до Кале у Францію у день, коли будуть сприятливі умови, та ділилися, що знають "нове хороше місце", де більші шанси уникнути уваги французької поліції.

"Пакетна пропозиція" для організації поїздки одразу 60 людей коштувала би 15 тисяч євро – з човном, мотором, помпою і жилетами та доставкою всього до узбережжя у Кале.

Запропонували також дешевший варіант із самовивозом човна з Ессена – за 8 тисяч євро. Велика знижка пов’язана з тим, що у такому разі ризики у разі спілкування з поліцією лягають не на кур’єрів від контрабандистів.

Головний організатор також сказав, що хоче отримати гроші у Туреччині, тому що "усе везеться звідти".

Журналіста під прикриттям підштовхували до швидкого ухвалення рішень, тому що "попит великий". Врешті він написав їм, що поки відмовляється від угоди.

У дипломатичних колах кажуть, що між Британією та Німеччиною покращилася співпраця для протидії мережам контрабандистів. У лютому в Німеччині була ціла серія рейдів з 19 арештами, під час яких вилучили багато плавзасобів і жилетів, але вони здійснювалися за запитами Франції та Бельгії.

В МВС Британії прокоментували BBC, що уряд активізує роботу з низкою країн, у тому числі Німеччиною, для протидії таким злочинцям і зараз разом з Німеччиною розробляють новий план.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людей. Минулого тижня в аварії човна з мігрантами у Ла-Манші загинуло немовля, решту мігрантів врятували і повернули до Франції.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топтем у політичному порядку денному Британії.

Неофіційно повідомляли, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії угоду про притулок і міграцію, яка б відповідала вимогам ЄС і допомогла б вирішити проблему з нелегальною міграцією через Ла-Манш.