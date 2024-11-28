Український інститут нацпам'яті не отримав від польських колег список місць для ексгумацій

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, що відомство у вересні звернулося до Інституту національної пам'яті Польщі з проханням надати список щодо бажаних місць пошуково-ексгумаційних робіт, але відповіді поки не отримало.

Про це Дробович сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Він зазначив, ще у вересні його інститут звернувся до Інституту національної пам'яті Польщі з проханням надати список і конкретику щодо тих місць, де вони хочуть провести роботи.

"Поки що відповіді немає", – відзначив Дробович.

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Крім того, голова Українського інституту національної пам'яті поскаржився, що тепер буде важко відрізнити заяви голови Інституту національної пам'яті Польщі та кандидата в президенти Кароля Навроцького.

Нагадаємо, у вівторок у Варшаві міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.

У заяві сказано, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами щодо ексгумацій.

Навроцький, який став кандидатом у президенти, у середу заявив, що Бюро розшуку та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі готове провести "реальні пошуки на Волині протягом 24 годин".

Президент ІНП також стверджує, що пошуки можуть розпочатися, незважаючи на війну, яка триває в Україні.