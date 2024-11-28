Украинский институт нацпамяти не получил от польских коллег список мест для эксгумаций

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, что ведомство в сентябре обратилось в Институт национальной памяти Польши с просьбой предоставить список желаемых мест поисково-эксгумационных работ, но ответа пока не получило.

Об этом Дробович в сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Он отметил, еще в сентябре его институт обратился в Институт национальной памяти Польши с просьбой предоставить список и конкретику относительно тех мест, где они хотят провести работы.

"Пока что ответа нет", – отметил Дробович.

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Кроме того, глава Украинского института национальной памяти пожаловался, что теперь будет трудно отличить заявления главы Института национальной памяти Польши и кандидата в президенты Кароля Навроцкого.

Напомним, во вторник в Варшаве министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

В заявлении сказано, что в ближайшее время Польша и Украина начнут работу совместной рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран с целью проведения предметной работы и достижения согласия между сторонами по эксгумациям.

Навроцкий, который стал кандидатом в президенты, в среду заявил, что Бюро розыска и идентификации Института национальной памяти Польши готово провести "реальные поиски на Волыни в течение 24 часов".

Президент ИНП также утверждает, что поиски могут начаться, несмотря на войну, которая продолжается в Украине.