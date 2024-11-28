Міноборони Молдови не підтверджує інформацію про проліт ракет РФ над територією країни

У Міністерстві оборони Молдови заперечили інформацію про те, що кілька ракет, якими Росія атакувала Україну вранці 28 листопада, заходили на цілі через територію Молдови.

Як пише "Європейська правда", заяву відомства цитує Newsmaker.

У Міноборони відреагували на заяви у соцмережах колишнього депутата Валентина Кілата, який проживає на півночі Молдови, який стверджував, що над його хатою пролетіли чотири ракети, після чого біля Новодністровської ГЕС – на території України – пролунали вибухи.

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"Після численних повідомлень у соцмережах про гучні вибухи, які чули на півночі з блоку території України, і нібито помічені ракети Міністерство оборони повідомляє, що системи повітряного спостереження національної армії не зафіксували порушення повітряного простору Молдови", – йдеться у заяві.

Водночас прикордонна поліція Молдови повідомляє, що через ракетну атаку КПП Атаки й Унгури призупиняли роботу.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Молдові підтвердили, що російські ракети і дрони порушили її повітряний простір, прямуючи до цілей в Україні.

Також повідомляли, що Молдова перебуває в процесі придбання двох сучасних систем ідентифікації та знищення безпілотників.