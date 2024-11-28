Минобороны Молдовы не подтверждает информацию о пролете ракет РФ над территорией страны

В Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о том, что несколько ракет, которыми Россия атаковала Украину утром 28 ноября, заходили на цели через территорию Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", заявление ведомства цитирует Newsmaker.

В Минобороны отреагировали на заявления в соцсетях бывшего депутата Валентина Килата, проживающего на севере Молдовы, который утверждал, что над его домом пролетели четыре ракеты, после чего возле Новоднестровской ГЭС – на территории Украины – прогремели взрывы.

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"После многочисленных сообщений в соцсетях о громких взрывах, которые слышали на севере с блока территории Украины, и якобы замеченные ракеты Министерство обороны сообщает, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы", – говорится в заявлении.

В то же время пограничная полиция Молдовы сообщает, что из-за ракетной атаки КПП Атаки и Унгуры приостанавливали работу.

Напомним, утром 17 ноября в Молдове подтвердили, что российские ракеты и дроны нарушили ее воздушное пространство, направляясь к целям в Украине.

Также сообщалось, что Молдова находится в процессе приобретения двух современных систем идентификации и уничтожения беспилотников.