Молдова засудила порушення повітряного простору російськими дронами і ракетами

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Він також опублікував відео, на якому чути звук пролітаючих ракет.

"Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії", – заявив Міхай Попшой.

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Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що російські ракети і дрони порушили повітряний простір країни вранці 17 листопада.

Раніше оприлюднене міністром відео опублікувало видання NordNews, уточнивши, що його відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Відправник стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, і камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Урядовий Telegram-канал Prima Sursă повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті. У заяві також йшлося про те, що в Ларзі Бричанського району "помітили ракету на українській стороні".

Нагадаємо, 10 листопада в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах. Після цього Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії ноту протесту.

Згодом на околиці села Кошерниця молдовські правоохоронці виявили третій дрон.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.