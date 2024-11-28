Сибіга про ранкову атаку: Ось так Росія хоче миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що останній обстріл Росією об’єктів української енергосистеми є черговим нагадуванням, що у Кремлі не думають про справжні мирні перемовини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга зазначив, що Україна пережила чергову комбіновану повітряну атаку РФ, від якої постраждали цивільні та енергетична інфраструктура і довелося запроваджувати аварійні відключення.

Another Russian missile and drone barrage, targeting civilians and energy grid, causing power outages across Ukraine.



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"Путін не хоче миру. Ми повинні примусити його до миру з позиції сили – сили нашого "повітряного щита", далекобійних спроможностей і санкцій проти його воєнної машини", – наголосив міністр.

Як відомо, останнім часом на Заході наростає непублічна дискусія щодо того, на яких умовах можливе припинення поточної гарячої фази війни, зокрема у контексті обіцянок Дональда Трампа "швидко припинити війну" з поверненням до Білого дому і невизначеності з приводу того, чи збережеться достатня військова підтримка для України з приходом до влади нової адміністрації.

За даними ЗМІ, радник Трампа з нацбезпеки останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії, заявив, що готовий забезпечувати мир через силу.

Попередній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на перемир’я між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям Дональда Трампа як президента США та наголосив, що Кремль продовжує прагнути до своїх початкових цілей.