Сибіга про ранкову атаку: Ось так Росія хоче миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що останній обстріл Росією об’єктів української енергосистеми є черговим нагадуванням, що у Кремлі не думають про справжні мирні перемовини.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга зазначив, що Україна пережила чергову комбіновану повітряну атаку РФ, від якої постраждали цивільні та енергетична інфраструктура і довелося запроваджувати аварійні відключення.

Another Russian missile and drone barrage, targeting civilians and energy grid, causing power outages across Ukraine.



Putin does not want peace. We must force him into peace through strength.



Strength of our air shield, long-range capabilities, and sanctions on his war machine.

