Біля берегів Греції знайшли тіла чотирьох мігрантів

Берегова охорона Греції знайшла тіла чотирьох мігрантів після того, як їхній човен затонув біля острова Самос в Егейському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters з посиланням на грецьку владу.

Зазначається, що човен розбився об скелі, внаслідок чого загинули дві жінки і дві дитини.

Шістнадцятьом мігрантам вдалося врятуватись, повідомили в береговій охороні.

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Греція, яка розташована на південному сході Європейського Союзу, вже давно є улюбленими воротами до Європи для мігрантів і біженців з Близького Сходу, Африки та Азії. У 2015 році на її островах висадилися майже мільйон людей.

Нагадаємо, на початку листопада під час спроби перетнути Егейське море загинули чотири мігранти: троє чоловіків і жінка.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії.

Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів з сусідньої Туреччини.