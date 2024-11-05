Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі

Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на острові Родос в східному Середземномор'ї, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів з сусідньої Туреччини.

Про це заявив у вівторок міністр міграції Нікос Панагіотопулос, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами місцевих посадовців, за останні місяці сотні мігрантів прибули на острів Родос і сусідній Сімі. Місцеві ЗМІ показали, як вони встановлюють намети і сидять на картонних коробках у центрі міста Родос, що викликає критику з боку місцевих жителів.

На Родосі немає жодної установи для мігрантів, і уряд розглядає можливість створення центру тимчасового утримання, сказав Панагіотопулос в інтерв'ю грецькому громадському мовнику ERT.

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"Це наш намір. Ми досягнемо прогресу в цьому питанні в найближчі тижні", – сказав він, додавши, що консультації з місцевою громадою мають важливе значення.

За даними Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії, в тому числі понад 5500 мігрантів прибули на Родос.

Панагіотопулос сказав, що багато мігрантів, в тому числі незареєстрованих, можуть бути переведені до центрів прийому на материку з грецьких островів, де табори працюють майже на повну потужність.

Греція вже давно є головними воротами до Європи для мігрантів, переважно з Близького Сходу та Азії. У 2015-2016 роках понад мільйон мігрантів переправилися з Туреччини на віддалені східні острови Греції. Багато з них потонули, намагаючись здійснити небезпечну подорож на хистких човнах.

Кількість прибулих згодом зменшилася, а потім знову зросла.

Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатися країни на малих човнах.

27 вересня грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря.

А нещодавно Греція виявила тіла чотирьох загиблих мігрантів після того, як їхній човен затонув біля острова Кос у східній частині Егейського моря.