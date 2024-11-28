У берегов Греции нашли тела четырех мигрантов

Береговая охрана Греции нашла тела четырех мигрантов после того, как их лодка затонула возле острова Самос в Эгейском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческие власти.

Отмечается, что лодка разбилась о скалы, в результате чего погибли две женщины и два ребенка.

Шестнадцати мигрантам удалось спастись, сообщили в береговой охране.

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Греция, которая расположена на юго-востоке Европейского Союза, уже давно является любимыми воротами в Европу для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, Африки и Азии. В 2015 году на ее островах высадились почти миллион человек.

Напомним, в начале ноября при попытке пересечь Эгейское море погибли четыре мигранта: трое мужчин и женщина.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии.

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.