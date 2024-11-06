Біля берегів Греції потонули чотири мігранти

Біля берегів Греції в середу, 6 листопада, під час спроби перетнути Егейське море загинули чотири мігранти.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, заявили в грецькій береговій охороні.

Грецькі рятувальники зазначили, що тіла трьох чоловіків і жінки були знайдені поблизу острова Родос. Ще 25 людям вдалось дістатися берега.

Жодних подробиць про судно, яке зазнало аварії, не розкрили.

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За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії, в тому числі понад 5500 мігрантів прибули на Родос.

Родос є одним з грецьких островів, на яких в останні місяці спостерігається все більший наплив шукачів притулку.

Наприкінці жовтня місяця кілька сотень мігрантів встановили там намети і картонні будиночки.

З огляду на це Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів з сусідньої Туреччини.