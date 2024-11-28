У Румунії ініціюють розслідування щодо "нульових" витрат на кампанію скандального кандидата 

Румунське Постійне виборче агентство ініціює розслідування щодо фактів розміщення агітації на користь скандального переможця першого туру президентських виборів Келіна Джорджеску, який задекларував нульові витрати на кампанію.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це заявив керівник відомства Тоні Гребле.

Очільник Постійного виборчого агентства, що відповідає за організацію виборчого процесу, заявив, що звернеться до прокуратури і поліції з приводу нібито нульових витрат на кампанію, заявлених кандидатом Джорджеску.

Хоча кандидат стверджує, що нібито не отримував і не витрачав ніяких коштів на кампанію, є приклади розміщення політичної агітації Джорджеску на бордах без передбаченого законодавством маркування.

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Окрім того, закликають перевірити можливі факти виплат румунським інфлюенсерам з рахунків фізосіб чи від кампанії кандидатів, про які Агентству не повідомили.

На уточнювальне питання про свідчення інфлюенсерів, які зізналися, що отримали виплати, посадовець підтвердив, що це може бути "початком процесу доведення".

"Про ці суми також потрібно повідомити Національному агентству з фіскальної адміністрації (ANAF), оскільки лише ANAF має повноваження перевірити, чи ці кошти сплатили за політичну рекламу, хто саме був платником", – зазначив він.

У середу 27 листопада відомство опублікувало задекларовані кандидатами надходження і витрати на виборчу кампанію. Джорджеску, який вважався маловідомим маргінальним політиком і несподівано став лідером першого туру, задекларував нульові внески та витрати на свою кампанію.

Проєвропейська Елена Ласконі, яка вийшла у другий тур, задекларувала 19 млн леїв внесків на кампанію і 16 млн леїв витрат.

На 28 листопада президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – для обговорення загрози втручання у виборчий процес.

Двоє кандидатів у Румунії просять КС скасувати результат першого туру президентських виборів.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".