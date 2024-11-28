В Румынии инициируют расследование из-за "нулевых" расходов на кампанию скандального кандидата

Румынское Постоянное избирательное агентство инициирует расследование по фактам размещения агитации в пользу скандального победителя первого тура президентских выборов Кэлина Джорджеску, который задекларировал нулевые расходы на кампанию.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель ведомства Тони Греблэ.

Глава Постоянного избирательного агентства (AEP), отвечающего за организацию избирательного процесса, заявил, что обратится в прокуратуру и полицию по поводу якобы нулевых расходов на кампанию, заявленных кандидатом Джорджеску.

Хотя кандидат утверждает, что якобы не получал и не тратил никаких средств на кампанию, есть примеры размещения политической агитации Джорджеску на бордах без предусмотренной законодательством маркировки.

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Кроме того, призывают проверить возможные факты выплат румынским инфлюенсерам со счетов физлиц или от кампании кандидатов, о которых агентству не сообщили.

На уточняющий вопрос о показаниях инфлюенсеров, которые признались, что получили выплаты, чиновник подтвердил, что это может быть "началом процесса доказывания".

"Об этих суммах также нужно сообщить Национальному агентству по фискальной администрации (ANAF), поскольку только ANAF имеет полномочия проверить, оплатили ли эти средства за политическую рекламу, кто именно был плательщиком", – отметил он.

В среду 27 ноября ведомство опубликовало задекларированные кандидатами поступления и расходы на избирательную кампанию. Джорджеску, который считался малоизвестным маргинальным политиком и неожиданно стал лидером первого тура, задекларировал нулевые взносы и расходы на свою кампанию.

Проевропейская Элена Ласкони, которая вышла во второй тур, задекларировала 19 млн леев взносов на кампанию и 16 млн леев расходов.

На 28 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – для обсуждения угрозы вмешательства в избирательный процесс.

Двое кандидатов в Румынии просят КС отменить результат первого тура президентских выборов.

Подробно о скандале вокруг первого тура выборов в Румынии смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".